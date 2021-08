40 yaşından sonra öğrendiği sanatı aşkla yapıyor

Kayseri'de 40 yaşından sonra ebru sanatı ile uğraşmaya başlayan Ahmet Kurt öğrendiği sanatı aşkla yaptığını söyleyerek, “5 sene gece gündüz çalışarak ebru sanatını öğrendim” dedi.

Hunat Kültür Merkezine gelen ziyaretçilerine ebru sanatını anlatan ve ebru eğitimi veren ebru ustası Ahmet Kurt, “Ebru sanatı ile 40 yaşında tanıştım. Ebruyu çok ciddiye alarak, işime aşık oldum. Yaklaşık 5 yıldır gece gündüz çalışarak, ebru sanatını iyiden iyiye öğrendim. Çalışıp, çabalayarak ebruyu bu noktaya getirdim. Hunat Kültür Merkezi'nde yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimize ebruyu tanıtıyoruz. Gerekirse derslerde veriyoruz. Dünyanın her yerinden gelen insanlar var. Ebru sanatına talep çok fazla, ebrunun dinlendirici ve terapi edici özelliği olduğundan dolayı görenler 'ben de bunu yapmak istiyorum' diyor. Ortalama öğrenme süresi bildiğim kadarı ile 6-7 yıl sürüyor. Fakat biz bunun biraz daha teknik hale getirdik. Bunun geleneğini bozmadan, modernleştirmeden, özünü bozmadan ve ciddi anlamda öğrenilsin diye felsefesiyle beraber öğretmeye çalışıyoruz. O nedenle bizim öğrencilerimiz az. 6 tane öğrencim var. 7'den 70' herkes izlemeye geliyor. Benim öğrenciyi kabul edebilmem için ortalama olarak lise 2 öğrencilerinden başlamam gerekiyor. Çünkü anlattıklarımızı ancak o yaşlarda anlayabiliyorlar ve fırça tutuşundaki o güç kuvvet ve uygulamayı ancak o yaşlarda algılayabiliyorlar. Bu nedenle daha küçüklerle çalışmak daha zor oluyor. Bir de bizim ciddiyetimizi anlayınca 1-2 ders sonra gelmeyenler oluyor bu da sıkıntı verici bir durum” dedi.

Ebru sanatını öğrenmek isteyenlerin 3 ay her gün kursa gitmeleri gerektiğini belirten Kurt, “Hunat Kültür Merkezine uygun olsun diye dünyanın en ucuz ebru kursunu veriyoruz. Şu anda saati 20 TL ve ciddi olanlarla çalışıyoruz. Bir de hızlandırılmış kursumuz var. Onun da toplam değeri 3 bin ile 4 bin TL arasında değişiyor. Malzeme falan alırsa toplamda 5 bin TL'yi buluyor. Fakat bunun içinde 3 ay her gün gelmesi gerekiyor, kayıt yapması gerekiyor. Bizim onu ciddi bir şekilde eğitmemiz gerekiyor. Her dediğimizi harfiyen uygulayabilir hale gelmesi gerekiyor. O yüzden dünyanın en ucuz ebru kursunu veriyorum diyebilirim. Başka bölgelere de baktığımız zaman öğrenmesi aylar yıllar sürüyor. Bunların da toplam masrafı 40-50 bin TL'yi bulur. Ancak biz 3 bin ile 5 bin TL aralığında ebruyu öğretmeye gayret ediyoruz. Bu sanatlar insanların donanımlarına çok şey katar. Bunlardan en önemlisi hüsnü hat, çini, tezhip, minyatür ve son olarak ebru diyorum. Hiç olmazsa ebru diyerek ebruyu sonda sayıyorum. Yani bu sanatlar insanı ölçülendirmede, değerlendirmede klasik sanatlar ve İslam sanatları olduğu için insana insan değeri vermede en önemli sanatlardan diyebilirim” ifadelerini kullandı.