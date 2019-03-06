41 yaşında girişimci oldu

63 yaşındaki Sultan Acar, eşi emekli olduktan sonra, evinin geçimine katkı sunmak için yıllarca evinde yaptığı hamur işlerini küçük bir dükkan açarak dışarıya satmaya başladı. Acar'ın küçük işletmesi, hem aile bireylerinin hem de kadınların çalıştığı Kayseri'nin ilk unlu mamul işletmesi olarak bugüne kadar geldi. Şu anda aile bireylerinin dışında 6 kadına istihdam sağladığını söyleyen Acar, özellikle kadınlarla çalışmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Acar, “Evde çok becerikli bir hanımdım, dışarıya baklava yapardım. Sonra bu işi yürütürüm diye bu işe başladım. Önce açtığımda bu kadar değildim. Gittikçe kendimi geliştirdim. İşçilerim oldu zamanla. Şimdi de eşim, çocuklarım, gelinim hep beraber yürütüyoruz. Şu anda 6 kadın çalışanımız var ama yaz aylarında işler artınca daha fazla işçi alıyoruz” dedi.

İlkokul mezunu olmasına rağmen, bugün çevresindeki insanların hayranlık duyduğu bir işletmeci haline geldiğini dile getiren Acar, “Ben köyden geldim, ilkokul mezunuyum ama okumuş gibiyim. Kendimi yetiştirdim. Günde bin kişiyle hesap verip alıyorum. Beni herkes takdir ediyor, bütün çevrem, eşim, dostum, oğlum. Mesela ben Pınarbaşı'nın köyünden geldim. Orada herkes, kendimi güzel yetiştirdiğimi söylüyor bana hayran oluyor. Çalışmak kadar güzel bir şey yok. İnsanın kendisine güveni geliyor” diye konuştu.

Kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmasının önemine dikkat çeken Acar, “Ben 63 yaşımdayım hala çalışıyorum. Ben de istesem otururum evde. Ama kadınlar çalışsınlar, çalışmayanlara da acımıyorum. Çocuklarını okutur, paralı okula gönderirler, kimseye hesap vermezler. Kadınların her zaman çalışmasından yanayım” ifadelerini kullandı.