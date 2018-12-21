46 günlük bebek uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi

Kayseri Şehir Hastanesinde yatan 46 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için uçak ambulans ile İstanbul'da bir kardiyovasküler cerrahi merkezine nakledildi.

Aort koarktasyonu ve aort stenozu tanısı konulan 46 günlük Damla D'nin hayatta kalması için gereken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla Kayseri Şehir Hastanesi doktorları, 112 Komuta Kontrol Merkezinden yer bulunması ve sevk edilmesi talebinde bulundular. Kayseri 112 Komuta Kontrol Merkezi, İstanbul'da uygun bir merkezle irtibata geçti. İlgili merkezin bebeği kabul etmesi üzerine nakil için Sağlık Bakanlığı uçak ambulans tahsis etti. Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından minik Damla uçak ambulansla İstanbul'a nakledildi.