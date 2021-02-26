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47 yaşındaki adam 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 47 yaşındaki bir adam 5.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 47 yaşındaki bir adam 5. kattaki ikametinden atlayarak yaşamına son verdi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Mahallesi 781. Sokak üzerinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Uğur Çevik(47), 5.katta bulunan ikametinin camından atladı. Çevredekilerin apartman bahçesinde hareketsiz birini görerek haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Uğur Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Uğur Çevik'in ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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