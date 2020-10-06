İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı

Kayseri’de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 ticari araç kullanılamaz hale gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kayseri'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 ticari araç kullanılamaz hale gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 GD 735 plakalı belediye otobüsü ile 38 GK 157 plakalı Fiat marka ticari araç çarpıştı. Kazaya akan trafikte seyir halinde olan 38 VH 949, 42 ZK 363 ve 42 CYF 10 plakalı 3 otomobil de karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.


Meydana gelen kazada ticari araç kullanılamaz hale gelirken, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede yaralı olmadığı belirlendi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.