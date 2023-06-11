5 ayrı suçtan aranan ve 31 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 ayrı suçtan aranan ve 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle adresinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında, 'Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık', 'Bina eklentilerinde bırakılmakla birlikte açıkta olan eşya hakkında hırsızlık', 'Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından toplam 31 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ş., cezaevine teslim edildi.