5 hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs adliyede

Kayseri'de 5 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen kablo, matkap, armatür hırsızlığı, 20 bin TL değerinde doğalgaz vanası çalınması, otodan 300 litre mazot hırsızlığı, 70 litre mazot hırsızlığı ve otodan 5 bin TL değerinde mazot çalınmasıyla olayları ile ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından parmak izi tespit edilen şahsın evi de belirlendi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alırken, yapılan aramada ise 200 litre mazot bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.