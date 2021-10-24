İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

5. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 5.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5. kattan düşen bir şahıs hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Ruşen Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 5. kattaki evinin balkonunda duran Y.K.B., (45) dengesini kaybederek apartman bahçesindeki beton zemine düştü. Balkondan düşen adam ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Y.K.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Olay Yeri İnceleme Ekipleri de apartman bahçesinde incelemelerde bulundu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.