5. Kayseri Klasik Otomobil Festivali başlıyor

Kayseri Klasik Otomobil Festivali, 27 Ağustos Cuma günü başlıyor. Festival, Türkiye'nin dört bir yanından klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirecek.

27-28-29 Ağustos günleri Melikgazi Belediyesi ile Erciyes Klasik Otomobilciler Derneğinin ortaklaşa düzenleyeceği Klasik Otomobil Festivali'nde 100'ün üzerinde klasik araç sergilenecek. Festival hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Klasik otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği günler geldi. Kayseri artık ‘Klasik Otomobil Festivali' ile de anılmaya başladı. Bu etkinlikten insanlar zevk alıyor. Güzel bir nostalji yaşanıyor. Bu programlar birlik ve beraberliği teşvik edici, insanların yüzünü güldürecek güzel bir etkinlik. Melikgazi Belediyesi açık otoparkında düzenlenecek etkinliğimize Türkiye'nin çeşitli illerinden klasik arabalarıyla katılan dostlarımız olacak. 3 gün sürecek olan festivalimiz de hergün çeşitli sanatçıların konserleri olacak. 5 yıldır Kayseri'de düzenlediğimiz bu festivale vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiler. Şehrimize farklı bir güzellik yaşatıyor. Renkli görüntülere ev sahipliği yapacak olan bu güzel etkinliğimize 27 Ağustos Cuma günü tüm Kayserili hemşehrilerimi beklerim" dedi.