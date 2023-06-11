İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

5 kilo 750 gram uyuşturucuyu piyasaya süremeden yakalandılar

Kayseri’de bavul içerisinde kente 5 kilo 750 gram uyuşturucu madde getiren 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kayseri'de bavul içerisinde kente 5 kilo 750 gram uyuşturucu madde getiren 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehirdeki uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda il dışından temin ettikleri uyuşturucuyu kentte piyasaya sürmeye çalışan T.A., İ.Ş. ve Ö.G. isimli şahıslar, 5 kilo 750 gram uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.G.'nin ayrıca 5 ayrı dosyadan aranması olduğu tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.