5 kişilik JAK timi deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında Kayseri Jandarma Komutanlığı'na bağlı 5 personelden oluşan Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgede görevlendirildi.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İzmir ili Seferihisar ilçesinde, 30 Ekim 2020 günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla; Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı (5) personelden oluşan Jandarma Arama ve Kurtarma Timi (JAK) görevlendirilmiştir" ifadesinde bulunuldu.

Açıklamada, " Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, her zaman olduğu gibi İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında vatandaşlarımıza bir ışık, bir ses, bir nefes ve umutların tükendiği yerde umut olmak için Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) görevlendirmiştir. JAK Timi, hayat kurtarmaya yönelik tüm faaliyetlerde yer almaya devam edecektir" ifadesine yer verildi.