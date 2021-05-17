5 kişinin yaralandığı kavgada 3 kişi tutuklandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi 6153. Sokak üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda 4 kişilik grup, aralarında husumet bulunan şahısların bulunduğu eve geldi. Şahısların eve gelmesiyle iki grup arasında çatışma çıktı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleriyle binaya giren sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Silahla vurularak yaralanan A.I, M.Ç., A.O.G. Ş.A ve O.A. ekiplerce binadan çıkarılarak ambulansa bindirildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis ekipleri ise bina önünde olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler tarafın dan yapılan çalışmalarda olaya karıştığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Tutuklanan 3 kişi, cezaevine gönderildi.