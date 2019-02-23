5. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu Kayseri Şehir Hastanesinde Başladı

Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu” başladı.

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği konferans salonunda düzenlenen sempozyumda, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Zahide Avcı, OTHED Başkanı Prof. Dr. Hayriye Ünlü ve farklı illerden gelen katılımcılar katıldı.

Sempozyum öncesi konuşan Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik; 2 gün sürecek sempozyumun dolu dolu geçeceğini ve Ortopedi ve Travmotoloji Hemşirelerinin ortopedik hastalara yaklaşımının ele alınacağını dile getirerek, “Ortopedi Hemşireliği hakikaten özellikli bir Hemşirelik. Bu hastaların kas gelişimlerinde sıkıntı olduğu için hareket etmelerinde büyük problemler yaşanıyor. Dolaysıyla hareketsizliğin getirdiği tüm sıkıntılar ve zaten var olan diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarının olması da bakımlarını çok daha güç hale getiriyor. Bu çerçevede Ortopedi ve Travmatoloji bakımı yapan hemşirelerimize bu bakımlarda nelere dikkat etmesi gerektiği konularında bilgiler verilecek. Dolayısı ile dolu bir sempozyum geçirilecek. Bu sempozyumu düzenleyenlere, il dışından gelen misafirlerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi. Başhekim Çelik; sempozyumun açılışında Kayseri Şehir Hastanesinin özellikleri ve geçtiğimiz 9 aylık performansı hakkında da slayt eşliğinde bilgiler verdi.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Zahide Avcı da, Kayseri Şehir Hastanesi çalışanları olarak büyük gayret gösterdiklerini ifade ederek, “Bakımımızın kalitesini düşürmeden işleyişi devam ettirirken sağlık bakımındaki güncel yaklaşımları da takip edip bilgilerimizi güncellemeyi de ihmal etmiyoruz. Sempozyumda emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Kayseri Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinden Op. Dr. Hazım Sekban ise, Hastanesinde 25 uzman olarak hizmet verdiklerini belirterek, “Şu ana kadar günü birlik cerrahileri de dahil ettiğimizde ortopedi kliniği yaklaşık 10 bin ameliyat yapmış. Günde 40-45 ameliyat yaptığımız oluyor. Kayseri Şehir Hastanesi Ortopedi Kliniği olarak Kayseri'de ciddi bir marka olduk. Tabi bu marka olmak tek başına olan bir iş değil, ekip sayesinde oluyor. Ekip arkadaşlarıma gösterdikleri özveriden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından 2 gün sürecek olan sempozyumun oturum bölümüne geçildi. Sempozyumun ilk gününde "Ortopedi ve Travmatolojide Multidisipliner Yaklaşım", “Ortopedik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar” “Ortopedi ve Travmatolojide Basınç Yaralanmaları”, “Özel Durumlar ve Hemşirelik Yaklaşımları” konuları, ikinci gün ise “Geroortopedi” hakkında anlatım ve sunumlar yapılacak.