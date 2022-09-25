5 suçtan aranan ve 20 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Osmanlı Mahallesi'nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. M.K.'nin ayrıca 'hırsızlık', 'mala zarar verme', 'kasten yaralama', 'otodan hırsızlık' ve 'işyerinden hırsızlık' suçlarından firar olarak arandığı tespit edildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından M.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.