50 yaşındaki ev hanımı Meral Bulut ilk kitabını çıkardı

50 yaşında ve 3 çocuk sahibi olan ev hanımı Meral Bulut, ‘Yorgun Gönül Hikayesi' adını verdiği ilk kitabını çıkardı.

İlk okuldan mezun olduktan sonra ortaokulu dışarıdan bitirdiğini ve 15 yaşında evlendiğini söyleyen Meral Bulut, “Okumayı ve yazmayı çok seviyordum. Kağıtlara notlar alıyordum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Yazarlık Okulu kurslarına katıldığını ve sertifikasını aldıktan sonra yazarlığa daha çok ağırlık verdiğini anlatan Bulut, “20 hikaye ve 155 sayfadan oluşan bir kitap çıkardım. Bu hikayelerimde daha çok çocuk gelinler, kadına şiddet olayları ve kadınlarla ilgili diğer konuları ele almaya çalıştım. Okuyucuların beğeneceği hikayeler olduklarını düşünüyorum” dedi.

Bulut, aynı zamanda Anadolu Kültür Sanat Edebiyat (ANASAMDER) üyesi olduğunu belirterek, kendisine yazarlık konusunda verilen destekler nedeniyle teşekkür ettiğini söyledi.