500 bin TL'lik hırsızlık yapan kadın Kayseri polisinden kaçamadı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir ikametten 500 bin TL'lik hırsızlık yapan kadın, Kayseri polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir eve giren K.D., 166 bin TL, bin 199 dolar, 2 bin 365 Euro, 20 Sterlin, 9 adet inci kolye, 6 adet kolye, 3 adet tektaş yüzük, 3 adet inci yüzük, 3 adet alyans, 4 adet küpe, 3 adet kolye ucu, 2 adet araç anahtarı ve 1 adet İpad çalarak kayıplara karıştı. Şüphelinin Kayseri'ye gelebileceğini değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Şahsın yerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. K.D., düzenlenen operasyon sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan malzemelerde sahibine teslim edildi.