500 kuzunun anneleri ile buluşması hayranlık uyandırdı

Kayseri'de, 500 kuzunun anneleri ile buluştuğu anlar izleyenleri hayran bıraktı.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde besicilik yapan Nail Çobanoğlu sabahın erken saatlerinde koyunlarını otlatmaya götürdüğünü söyledi. 600'e yakın koyunu bulunan Çobanoğlu, otlatmadan döndükten sonra koyunların kuzuları ile buluştuğunu söyleyerek, "Hiç bir kuzu, annesini diğer koyunlarla karıştırmıyor. Artık sesinden mi tanıyor, kokusundan mı tanıyor bilemiyorum ama o kadar kalabalığın içinde hiç şaşırmadan annelerini bulabiliyorlar" diye konuştu.

500 kuzunun kapılar açıldıktan sonra anneleri ile buluştukları anlar, izleyenleri hayran bıraktı.