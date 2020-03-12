51. TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri'nde finalistler beli oldu

'ncisi düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri Bölgesinden finalist olan okular belirlendi.

Sabancı Kültür Sitesinde yapılan final törenine TÜBİTAK Kayseri Bölge koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek, ilçe mili eğitim müdürleri, projeye katılan öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Yapılan Türkiye'de toplam 12 bölgeden 15 bin 273 başvurunun yapıldığı yarışmada Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Aksaray'dan 947 proje içerisinden 100 proje sergilendi. Yarışmaya giren projeler 57 jüri tarafından oylanarak, 12 alandan belirlenecek olan 18 finalist Türkiye Finalinde yarışacak.

Yarışma hakkında teknik bilgileri paylaşan TÜBİTAK Kayseri Bölge koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek, “Öğrencilerin heyecanını yakından hissedebiliyorum çünkü ben de çok heyecanlıyım. Bu yarışma 51. kez düzenleniyor. TÜBİTAK biliyorsunuz ki 1963 yılında kurulmuş ve 1968 yılında yarışmalar başlamış. Dolayısıyla bu yarışma, TÜBİTAK'ın en eski yarışmalarından bir tanesi. Biz de yapmış olduğumuz çalışmalarla öğrencilerimizi daha yetenekli ve projelere hakim olma yöntemini izliyoruz. Amacımız sizleri üniversitede alacağınız eğitime hazır bir şekilde göndermek. Sizler daha bu yaşlarda jüri önüne çıkma deneyimine elde ediyorsunuz ve bizden çok daha önde başlıyorsunuz. Gelecekte sizlerin daha iyi yerlere geleceğinizden ve daha nitelikli projeler üreteceğinize yürekten inanıyorum. Buraya gelen 947 projenin tamamı 57 jüri tarafından tek tek incelendi. 12 tane alanımız var biliyorsunuz ve bu alanda yarışma gerçekleşti. Burada da bu alanlardan 18 finalist belirlenecek. Bu alanların tematik ilişkisi olması isteniyordu ama biz bunu kaldırdık bu yıl. Gelecek yıllarda projelerin tematik ilişkilendirmesi istenecek” dedi.

Jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirmeler sonucundaki Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi'nden Sena Boyraz Biyoloji alanında yapmış olduğu ‘Dört Farklı Liken Türünden Elden Edilen Ekstraktların Sitolojik İnceleme Amaçlı Boya Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması', Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi'nden İrem Torunoğlu - Nazlıgül Akkuş ‘Alginat/ Yumurta Kabuğu Kürelerinin Metamizolün Kontrollü Salımında Taşıyıcı Sistem Olarak Kullanımının Araştırılması', Sivas Halis Güle Anadolu Lisesi öğrencileri Reyyan Karaçınar - Nazife Naz Öncal ‘Güneşiyle Suyuyla Bozkırın Bereketi' isimli projeleriyle finalist olmaya hak kazandılar.