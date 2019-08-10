53 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu Bayram Boyunca Görevde

Dr. Ahmet Ceylan, bayram tatili için tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri ilimizde de bütün önlemlerin alındığını belirterek, sağlıkta hizmetin aksamadan 7/24 devam edeceğini dile getirdi.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için, hastanelerin acil servisleri ile 53 Acil Sağlık Hizmeti istasyonunun 24 saat görevlerinin başında olacağını belirten Ceylan, sözlerine şöyle devam etti; “Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlarımıza kutlu olmasını Cenab-ı Hak'tan dilerim. Malumunuz yılda iki defa dini bayram kutlamaktayız. Bunlardan biri Ramazan Bayramı diğeri ise Kurban Bayramıdır. Kurban bayramı bizim için ayrı bir önem arz etmektedir. Zira bu bir mali ibadet ve yardımlaşma, paylaşma niteliği taşımaktadır. Kurban Bayramıyla ilgili olarak kurbanların nitelikleri hususunda İl Müftülüğümüz gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapmaktadır. Yine halkımızın sağlıklı bir şekilde hayvanlarını kurban edebilmek için alınacak hayvanların sağlıkları ile alakalı kontrollerini ise Tarım İl Müdürlüklerimiz ve Belediyelerimiz tarafından yerine getirilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü olarak kurban kesim yerlerinde ve kurban satım yerlerinde vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmaktayız. Kurban, malumunuz kesici aletlerin de kullanıldığı bir ibadet. Kurban keserken vatandaşlarımızın kendilerinin değil, profesyonel kasaplar vasıtasıyla kesmelerinin yerinde olacağı kanaatindeyiz. Zira, geçmiş yıllardan da görmüş olduğumuz tecrübe odur ki; vatandaşlarımız tecrübe sahibi olmadıkları için amatörce davranışlarla kendi parmaklarını, kollarını ve ayaklarını dahi kesmektedirler.”

Ceylan, “Hayvanların zapturapt altına almaya çalışırken yapmış oldukları hareketler nedeniyle ciddi travmalara maruz kalmaktadır. Hatta hayati tehlike dahi yaşamaktadırlar. Bayram münasebeti ile kronik hastalık sahibi olan vatandaşlarımızın beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiği kanaatindeyiz. Zira yemiş oldukları gıdalar kendilerinde hastalıkların artmasına yeni tip sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Kurban Bayramı münasebetiyle İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli' nin talimatları doğrultusunda tüm hastanelerimizde Bayram boyunca sağlıkla alakalı her türlü tedbir alınmıştır. Yine vatandaşlarımızın acil durumları için 53 acil sağlık hizmeti istasyonumuz vasıtasıyla 112 sağlık hizmeti devam edecektir. Vatandaşlarımıza herhangi bir şekilde mağduriyetine sebebiyet verilmeyecektir. Herkese hayırlı huzurlu ve kazasız bayramlar dilerim” şeklinde konuştu.