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58 kişinin yaşadığı 6 apartmandaki karantina 1 hafta uzatıldı

Kayseri’de korona virüs tespit edildikten sonra karantinaya alınan 6 apartmanın karantina süresi 1 hafta uzatıldı.

Kayseri'de korona virüs tespit edildikten sonra karantinaya alınan 6 apartmanın karantina süresi 1 hafta uzatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi üzerinde yaşayan 7 kişilik aile, rahatsızlanarak hastaneye gitti. Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından korona virüs testi pozitif çıkan ailenin yaşadığı apartman ve çevresindeki 5 apartman karantinaya aldı. 58 kişinin yaşadığı 6 apartmanın giriş ve çıkışları şerit çekilerek kapatıldı. ,


Bugün bitmesi gereken 14 günlük karantina sürecinin 1 hafta daha uzatıldığı bildirildi.

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