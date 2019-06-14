İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

58 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 58 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 58 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 65 yaşındaki M.G.'nin bağ evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 58 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.


Yakalanan M.G. hakkında 2313 sayılı yasadan işlem yapıldı ve işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.