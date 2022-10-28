6 aracı çenç yapan 10 kişiye işlem yapıldı

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince şase numarasındaki kusur nedeni ile muayeneden geçmeyen, daha öncesinde ağır hasar veya başka nedenlerle trafikten çekme gören araçlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL olan toplam 6 aracın çenç yapıldığına dair Kriminal raporu alındı. Araçlar hakkında 10 şüpheli hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem başlatılırken, araçlar ise yasal sahiplerine iade edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.