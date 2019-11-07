İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 6.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi mahallesi Gürpınar sokak üzerinde meydana gelen olayda İ.Ç. (51), 6. kattan aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede İ.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi ev ve bahçede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından İ.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.