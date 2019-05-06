6 Öğrenci Belçika'da Yaşlı Bakım Stajı Yaptı

Kayseri Argıncık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanıp 2018 yılı Başvuru döneminde sunulan proje çerçevesinde 6 öğrenci Belçika'daki yaşlı bakım merkezinde 3 hafta boyunca staj yaptı.

Kayseri Argıncık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanıp 2018 yılı Başvuru döneminde sunulan Erasmus+ projesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına (Ulusal Ajans) tarafından desteklenmeye değer bulundu. Proje kapsamında toplam 3 ülkede 21 öğrencinin staj yapacağı projenin ikinci hareketliliği olarak 6 öğrenci Brüksel'de Résidence Michele isimli Yaşlı Bakım Merkezinde 3 hafta boyunca staj yaptı. Staj sürelerinden arda kalan zamanlarda Brüksel'in tarihi ve turistik yerlerini gezme imkânı bulan öğrenciler Avrupa kültürü ile Türkiye kültürü arasında karşılaştırma fırsatı buldu. Staj esnasında öğrenciler Avrupa'da Yaşlı Bakım Hemşireliği konusunda deneyim elde eden öğrenciler okullarında öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı buldu.

Okul Müdürü Aslan Kalay, Avrupa'da doğum oranın az olduğundan dolayı gün geçtikçe Avrupalılar'ın yaşlandığını ve bu alanda bakım hemşireliği ihtiyacının gün geçtikçe arttığını söyledi. Aynı durum Türkiye'de aile yapısının değişimlere uğramasından dolayı yaşlılarda artış olduğu belirterek bu durum öğrencilerin iş bulabilme ve istihdamında imkan sağladığını söyledi. Okul Müdürü Kalay, "Projenin en büyük katma değeri ilimizin sağlık turizmi alanında artan öneminden dolayı ihtiyaç duyulan kalifiye yardımcı sağlık hizmetleri personeli ihtiyacına katkı sağlayacak olmasıdır" dedi.

Katılımcılar ayrıca gittikleri ülkenin dilini de temel seviyede öğrendiler ve çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere katıldı.