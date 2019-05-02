6 Yaşındaki Belinay'in Kur'an Okuyuşu Dinleyenleri Duygulandırdı

Şehit Murat Kocatürk 4-6 yaş Kuran Kursu Neşeli Bulutlar Sınıfı 15 öğrencinin Kur'anı Kerime geçmesi münasebetiyle düzenlenen programda 6 yaşındaki Belinay'ın Kuran okuması dinleyenleri duygulandırdı.

Programa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak öğrenci öğrenciler ve velileri katıldı. Programda öğrenciler ilahiler söyledi ve Kur'anı Kerim okurken, 6 yaşındaki Belinay Tunk okuduğu Kur'anı Kerimle dinleyenleri duygulandırdı. Kur'anı Kerime geçen öğrencilere Develi belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak belgelerini takdim etti.

Kur'an Kursu Hocası Betül Uluyol; "4-6 yaş arasındaki öğrencilerimize Kur'anı Kerime geçmesi münasebetiyle bir program düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.