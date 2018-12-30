60 yıl sonra görme mutluluğu

Dr. Abdullah Özkırış tarafından ameliyat edilen Ali Cingitaş, 60 yıl önce arkadaşıyla şakalaşırken çalı batması sonucu kaybettiği sağ gözünün yıllar sonra ameliyatla açılmasının mutluluğunu yaşadı.

Kayseri'de 78 yaşındaki Ali Cingitaş, 18 yaşındayken kaybettiği gözünün 60 yıl sonra uygulanan tedavi sonucu yeniden görmeye başlamasının mutluluğunu yaşadı. Cingitaş, 18 yaşındayken arkadaşıyla şakalaştığı sırada çalı batması nedeniyle sağ gözünün görme yetisini kaybettiğini söyledi. 60 yıl boyunca tek gözle yaşadığını belirten Cingitaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Askerden sonra tedavi için 1-2 kez doktora gittim. Bir arkadaşım gözündeki problem için ameliyat olmuştu. Arkadaşım ameliyat sonrası kör olunca, ben de korkumdan doktora gidemez oldum ve şimdiye kadar tek gözle yaşadım. Daha sonra sol gözümdeki şeker hastalığı için doktora geldim. Doktor ameliyatla gözümün açılabileceğini söyledi. Cesaretimi toplayıp ameliyatı kabul ettim. Şimdi iki gözüm de görüyor. Göz önemli bir organ. Gözüm açılınca dünyaya yeni gelmiş gibi oldum. Çok mutluyum."

Tedavisinde emeği geçen doktoruna teşekkür eden Cingitaş, "Kitap okumayı çok seviyorum. Tek gözle okumak biraz zor oluyordu ancak iki gözümle bundan sonra kitap ve Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Korku nedeniyle bunca yıl tek gözle yaşadım. Şimdi yeni duruma alışıyorum" dedi.

Cingitaş'ın tedavisini gerçekleştiren Başhekim Prof. Dr. Abdulah Özkırış ise bu tarz olaylarla çok nadir karşılaştıklarını ifade etti. Özkırış, dikkatleri sonucu Cingitaş'ın yarım asırdan fazla zamandır görmeyen gözünü açtıklarını dile getirerek, "Hastamız diğer gözündeki rahatsızlık için bize gelmişti. 60 yıldır görmeyen gözü de inceledik. Ultrasondan filmlerini çektik, baktık sinirler tamamen gözüküyor. Ameliyata aldık, aynı anda 3 farklı ameliyat yaptık. Göz bir gün bandajla kapalı kaldı. Sonra açtık ve görmeye başladı" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan gözlerine iyi bakmalarını ve asla ihmal etmemelerini isteyen Özkırış, şöyle devam etti: "Bu tür problemleri olan kişiler güneşe baktıklarında ışık görüyorlarsa bir ümit vardır. Hiçbir zaman ümitlerini kaybetmesinler. Yıllarca doktora gitmemezlik yapmasınlar. Mutlaka senede bir kere rutin göz kontrolü yaptırmak lazım. Çünkü normalde hastanın anlayamayacağı çeşitli hastalıklar var. Teknolojinin gelişmesiyle tedavi imkanları arttı. Hastalara sadece doktora gitmek kalıyor."