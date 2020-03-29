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62 öğrenciden 39 dilde 'Evde Kal' mesajı

Erciyes Üniversitesi’nde okuyan 62 yabancı öğrenci 39 dilde ve Türkçe olarak ’Evde Kal’ mesajı verdi.

Erciyes Üniversitesi'nde okuyan 62 yabancı öğrenci 39 dilde ve Türkçe olarak 'Evde Kal' mesajı verdi.


Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina için duyarlılığı artırmak adına Erciyes Üniversitesi TÖMER'de eğitim gören 62 öğrenci 39 dilde ve Türkçe olarak 'Evde Kal' mesajı verdi. Başta Kazakistanlı, Gürcistanlı, Afganistanlı, Ruandalı öğrenciler olmak üzere 62 öğrenci çekilen videoda hem kendi dilleri hem de Türkçe olarak hazırladıkları pankartlarla koronavirüs salgınından korunmak için 'Evde Kal' mesajı verdi.


Video 3 bin kişi tarafından beğenildi.

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