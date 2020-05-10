65 yaş üstü vatandaşlar 3 saatlik izin ile parklara akın etti

Saat 11.00'da başlayan sokağa çıkma izni ile birlikte Kayseri'de bir çok yaşlı vatandaş, maskelerini de takarak parklara akın etti. 44 günlük kısıtlamanın ardından parklara çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara polis ekipleri sosyal mesafe uyarısında bulunurken, kimlik kontrolü de yaptı.

Parklara akın eden yaşlılardan Atilla Coşkun (70) “ İyi bir şey ama bu yaştan sonra zor oluyor. Bu uygulamaların kişiye özel olması lazımdır. Sorumluluk verilip kişiye özel olması lazımdır. Bu işlerin yürümesi lazımdır. Evde oturmayla olmuyor. Belli bir yaşa sadece evde oturacaksın demeyle olmaz.” dedi.

Kısıtlamaya uyduğunu ve 44 gündür evde bunaldığını ifade eden Sema Kayısı(70) ise ” Çok güzel oldu bu izin. Evde bunalmıştık. Biraz hava aldık. İyi oldu bizim için, yürüyüş yaptık. Alla razı olsun bu izini verenlerden “ diye konuştu.