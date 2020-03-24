İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

65 yaş üstü vatandaşlara esnaf desteği

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü esnaflara Develi ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Odası destek veriyor.


Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulandığını söyleyen Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Somuncu, bu yasağa odamıza kayıtlı esnaflar da uyuyor. Biz de oda olarak 65 yaş ve üstü olup sokağa çıkamayan esnaflarımızı ziyaret ederek ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.


Somuncu, "Koronavirüs salgınını atlatmak için ülke olarak birlikte hareket etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın ve diğer yetkililerin 'Evde Kal' çağrısına kulak vererek, dezenfekte ve hijyen kurallarına uyarak hem kendimizi hem çevremizi bu hastalıktan korumalıyız. Bu bakımdan vatandaşlarımıza biz de 'Evde Kal' çağrısında bulunuyoruz" ifadesinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.