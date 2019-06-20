69 ülkeden 261 öğrenci mezun oldu

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) eğitim alan 69 ülkeden 261 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Yabancı uyruklu öğrenciler, kendi mezuniyet törenlerinde Türkçe şarkılar söyleyerek şiirler okudu.

Üniversite Kültür Sitesi'nde Uluslararası Öğrenciler TÖMER Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törene mezun olan öğrenciler cübbeleriyle katılım sağladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program daha sonra Afgan uyruklu öğrencinin Kuran tilaveti ile devam etti. Törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, buradan mezun olan öğrencilerin kendi ülkeleriyle Türkiye arasında bir çimento görevi üstleneceğini ifade ederek gençlere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Prof. Dr. Çalış, "ERSEM Türkçe Öğretim Programı uluslararası öğrencilerimize A1, A2, B1, B2 ve C1 düzeylerinde özellikle üstün Türkçe eğitimi vermekte ve bu sayede 960 ders saati vererek siz öğrencilerimizi mezun etmektedir. Bu dönem 360 öğrencinin A1 düzeyinde Türkçe öğretimine başlanmış, öğrencilerimize 9 ay sonunda ise Türkçe eğitimi verilerek bu aşamaya gelinmiştir. Bugün 69 farklı ülkeden 261 öğrencimizi C1 seviyesinde mezun ediyoruz. Bu mezun öğrencilerimizin yüzde 50'si YTB Türkiye burslusu, yüzde 20'si Türkiye Diyanet Vakfı burslusu, yüzde 5'i ise YÖK burslusu iken yüzde 25'i özel öğrenci statüsündeki öğrencilerimizi oluşturuyor. Bu sene yine ilk olarak ERSEM ve Türk Kızılayı Kayseri Toplum Merkezi işbirliği ile 200 öğrenciye hazırlık kursu verilmiştir. Sevgili öğrenciler, sizler aslında gönül ve kültür elçisisiniz. Yani üniversitemiz, Kayserimiz ve ülkemizle kendi ülkeleriniz arasında çimento vazifesi göreceksiniz. Bu yönden size çok fazla iş düşüyor. Asla Türkiyemizi, üniversitemizi, Kayserimzii unutmayınız. Bundan sonraki hayatınızda sizlere üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yabancı öğrenciler, Türkçe olarak şarkılar söyledi, şiirler okudu. Daha sonra mezun olan öğrenciler belgelerini alarak mezuniyet heyecanı yaşadı.