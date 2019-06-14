7 bin kilometre uzaklıktan geldi, fakülte birincisi oldu

Türkiye'ye 7 bin kilometre uzaklıktaki Tanzanya'dan gelerek Kayseri'de İletişim Fakültesi okuyan Bubinza Peter Bubinza, fakültesini birinci olarak bitirmenin heyecanını yaşadı.

Türkiye'ye 7 bin kilometre uzaklıktaki Tanzanya'dan gelerek Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitimini tamamlayan 23 yaşındaki Bubinza Peter Bubinza, mezuniyet sevinci yaşadı. 4 yıllık eğitiminin ardından okulu birincilikle bitiren Bubinza, diplomasını aldı. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kionda, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Mezun olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Bubinza Peter Bubinza, “Benim için çok mutlu bir gün. Fakülte birincisi olarak mezun olmamın gururunu yaşıyorum. Bu başarıyı elde etmemin en büyük destekçisi olan değerli hocalarıma, birlikte çalıştığım takım arkadaşlarıma ve bana maddi, manevi her türlü destek veren aileme teşekkür ederim. Bugün verdiğimiz 4 yıllık emeğin karşılığını almaktayız. Bundan dolayı hepimiz çok mutlu ve sevinçliyiz. Rehavete kapılmayalım. Bundan sonraki hayatlarımızda daha büyük mücadeleler ile karşılaşacağız. Dolayısıyla bütün yaşadığımız toplumun ve dünyanın sorunlarına bakarak hedeflerimizi daha yüksek tutmalıyız. Derdimizi büyük, vizyonumuzu geniş tuttuğumuz sürece, azim, gayret ve disiplinli bir çalışmayla gerek Türkiye'de gerekse dünyada daha nice başarılar elde edeceğimize yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, “İletişim fakültemiz 2001 yılında kurulmuş ve 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayan fakültelerimizden bir tanesidir. İletişim fakültemizde gerek eğitim kalitesi, gerek uygulama faaliyetleri gerekse ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle üniversitemize katkı sağlayan önemli fakültelerimizden bir tanesidir” şeklinde konuştu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da mezun öğrencilere nasihatlerde bulunarak, “Gazeteciliğe başlayalı 39 yıl oldu. Bu kolay değil ama gerçekten hak ölçüsünde gazetecilik yapabilirsek güzel bir mesleği ifa etmiş oluruz. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkiye'deki en iyi 5 iletişim fakültesinden biridir. Oradaki imkanlar ve değerli hocalarımızla bu manada Türkiye'de önemli bir yerde olduğundan emin olabilirsiniz. Saygın ama zor bir meslek seçtiniz” diye konuştu.