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7 futbolcuya 68 maç ceza

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, 7 futbolcuya 68 maç ceza verdi.

Yeşilhisar Belediyespor'dan 4 futbolcu 40 hafta ceza aldı.


Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Hakem, Gözlemci ve Saha Komiserleri raporlar doğrultusunda cezalar verdi. Yapılan incelemelerin ardından Yeşilhisar Belediyespor'dan 4 futbolcuya 40 maç ceza verildi. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 1 futbolcuya 15 maç ceza verilirken, Akkışla Gençlikspor'dan 1 futbolcuya 8 maç, Makfitspor'dan 1 futbolcuya 5 maç ceza ve Argıncıkspor 1 futbolcuya ise 150 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.


Kayseri Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalar şu şekilde:


1-) 29.09.2019 tarihinde oynanan Yeşilhisar Belediyespor-Akkışla Gençlikspor futbol müsabakasında Yeşilhisar Belediyespor'dan 1243237 lisans no'lu İrfan Altıparmak, Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 41/1-a,44/1-a, 44/2-a,10 95/3 maddeleri gereğince toplam (21) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”


2-) 29.09.2019 tarihinde oynanan K.Atletikspor-Makfitspor futbol müsabakasında K.Atletikspor'dan 1203180 lisans no'lu Mustafa Aydın, Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 41/1-a, 44/2-a,10 ve 95/3 maddeleri gereğince toplam (15) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”


3-) 29.09.2019 tarihinde oynanan Yeşilhisar Belediyespor-Akkışla Gençlikspor futbol müsabakasında Akkışla Gençlikspor'dan 1256170 lisans no'lu Mehmt Bekar, Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 44/1-a, 95/3 maddeleri gereğince toplam (8) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”


4-) 29.09.2019 tarihinde oynanan Yeşilhisar Belediyespor-Akkışla Gençlikspor futbol müsabakasında Yeşilhisar Belediyespor'dan 1253895 lisans no'lu Kadir Şimşek, Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 44/1-a, 95/3 maddeleri gereğince toplam (7) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”


5-) 29.09.2019 tarihinde oynanan Yeşilhisar Belediyespor-Akkışla Gençlikspor futbol müsabakasında Yeşilhisar Belediyespor'dan 1261719 lisans no'lu Furkan Ergül, Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 44/1-a, 95/3 maddeleri gereğince toplam (7) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”


6-) 29.09.2019 tarihinde oynanan Yeşilhisar Belediyespor-Akkışla Gençlikspor futbol müsabakasında Yeşilhisar Belediyespor'dan 124538 lisans no'lu Onur Takış, Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 44/1-a, 95/3 maddeleri gereğince toplam (5) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”


7-) 29.09.2019 tarihinde oynanan K.Atletikspor-Makfitspor futbol müsabakasında Makfitspor'dan 1245685 lisans no'lu İbrahim Fındıkçı, Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 41/1-a, 95/3 maddeleri gereğince toplam (5) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”


8-) 29.09.2019 tarihinde oynanan Argıncıkspor-Başakpınar Belediyespor futbol müsabakasında Argıncıkspor'dan 62433 lisans no'lu Kemal Sönmez, Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 44/2-b, 97/1-3 maddeleri gereğince (150) gün hak mahrumiyeti cezası verilmiştir” denildi.

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