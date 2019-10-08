7 gollü maç Buğdaylıspor'un

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Buğdaylıspor, rakibi Demirspor’u 4-3 mağlup etti.
Kayseri Süper Amatör Küme maçında Buğdaylıspor, rakibi Demirspor'u 4-3 mağlup etti.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Erdem Sarıaslan, Yaşar Besagil, Erkan Kırçıl
Demirspor: Serdal Öztürk (Dk.3 Şenol Burul) Furkan Erdoğan, Yusuf Yiğit, Emre Borlu, Oğulcan Erbek, Abuzer Efe, Ferhat Uğur, Ebubekir Şahin, Hasan Ergüner, M.Nazif Ünal, Alper Durdu
Buğdaylıspor: İsmail Atalay, Şaban Büyükçekiç (Dk.43 Cemil Kartal), Mahmut Alan, Ebeydullah Gün, Furkan Doğan, Osman Karapınar, İbrahim Çalış, Samet Daş, Ali Rıza Sancak, Eray Kilaborucu (Dk.35 Ali Can Koçer), Muhammed Ali Uzundağ
Goller: Ebubekir Şahin Dk.8, Oğulcan Erbek Dk.45, Ferhat Uğur Dk.66 (Demirspor) İbrahim Çalış Dk.39, Cemil Kartal Dk.45+2, Ali Rıza Sancak Dk.80 ve 85 (Buğdaylıspor)