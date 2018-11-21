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7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Talas ilçesinde oturduğu binanın 7.

Kayseri'nin Talas ilçesinde oturduğu binanın 7. katından düşen 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesi Armağan sokak üzerinde meydana gelen olayda, A.O. isimli kadın, oturduğu 13 katlı binanın 7. katından aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.O.'nun hayatını kaybettiğini belirlerken polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından A.O.'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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