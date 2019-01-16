7. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması yapılacak

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 17-18 Şubat 2019 tarihleri arasında online sınav, 31 Mart 2019 tarihinde ise yazılı sınav ile yapılacak.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları ile katılımcıların, her bireyin bilmesi gereken temel bilgileri öğrenmesi, sınav atmosferini yaşayarak, uzun soluklu bir eğitim maratonundan geçmesi amaçlanıyor.

“Güzel Ahlak” konusu ile 3 dilde düzenlenen 7. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Türkçe kategorilerinde yarışmaya katılacaklar için 3 ayrı kitap yayınlandı.

İlkokul kategorisi yarışmacılar için Semiha Bahadır'ın “GÜZEL AHLÂK YOLCULUĞU”, Ortaokul kategorisi yarışmacılar için Semiha Bahadır'ın “ERDEMLER KAMPI”, Lise kategorisi yarışmacılar için Cemaleddin el-Kâsımî'nin İhyâ'dan özetleyip Prof. Dr. Abdulhakim Koçin, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Prof. Dr. Kadir Özköse, Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer ve Mehmet Akif Özkiraz'ın gözden geçirmesiyle hazırlanan “İhya-u Ulumiddin'den Kesitlerle GÜZEL AHLÂK” kitapları belirlendi.

İlk - Orta ve Lise kategorilerinde yapılacak olan yarışmalara katılacak öğrenciler Kayıt için www.ufkayolculuk.com adresinden 16 Şubat 2019 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Server Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret ederek 7. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışmasını tanıttı.