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7 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti

Kayseri’de otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kayseri'de otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı-Bünyan karayolu 22. kilometresi Yenisüksün mevkiinde 32 plakalı otomobil sürücüsü O.Ç.'nin (45) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada otomobilde bulunan 7 yaşındaki A.D. hayatını kaybederken sürücü O.Ç. ise yaralandı. O.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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