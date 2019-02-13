72. “Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası” Şiir Kompozisyon ve Resim Yarışması Ödül Töreni

13 Şubat 2019 tarihinde Kayseri Devlet Hastanesi GETAT Merkezi konferans salonunda gerçekleşen törene, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Verem Savaş Derneği Başkanı İsmet Ekinci, sağlık müdürlüğü idarecileri, dereceye giren öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan İl Sağlık Müdürü Benli, “Verem Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz şiir kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini takdim etmek için bugün burada bir araya geldik. Resim kompozisyon ve şiir yarışmasını öğrencilerimizde bilinçli farkındalık oluşturmasının yanında onların sanatsal ve edebi yeteneklerinin ortaya çıkmasına da fırsat sunması açısından önemsiyorum.

Bildiğiniz gibi tüberküloz tedavisi tamamen ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığımız tarafından verilmektedir. Dirençli tüberküloz vakalarında doğrudan gözetimli tedavi uygulanmaktadır. Buradan bir kez daha belirtmek isterim ki bu imkanlar tamamen ücretsizdir. 2017 yılında Bakanlığımız ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında yapılan protokol ile de 2018 ocak ayından itibaren tüberküloz hastalarına düzenli nakdi yardım sağlanmaktadır.

Ülke genelinde yakalanan başarı ve disiplinin sürdürülmesi temennisiyle verem ile savaşan tüm sağlık ordumuza, katkı ve desteklerinden dolayı Verem Savaş Derneği başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlara, farkındalık oluşturan yarışma nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğümüze, özellikle de veremsiz bir Türkiye'de başarılara imza atacak olan geleceğimizin teminatı siz değerli öğrencilerimize teşekkür eder saygılar sunarım” dedi.

Açılış konuşmasının ardından geçilen ödül töreninde şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini alırken eserlerini de bir kez daha katılımcılar ile paylaştılar.

Yarışmada ilkokul resim dalında Feyza Şimşek, ortaokul şiir dalında Bengisu Reyyan, resim dalında Azra Alkaya, lise kompozisyon dalında Nurefşan Akkaya, şiir dalında Özlem Karadeniz'in eserleri birincilik ödülüne layık görüldüler.