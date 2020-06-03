7/24 Kütüphane İçin Protokol İmzalandı

Yapımı tamamlanan Talas 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nin iç tefrişatının yapılması ve kitapların temini için protokol imzalandı. Protokole Kültür ve Turizm Bakanlığı adına İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın imza koydu.

İmza öncesi kısa bir açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, kütüphanenin ve kültür merkezinin Talaslılara hayırlı olması temennisinde bulunarak “Talas'a kazandırdığı bu kütüphane için Mustafa Yalçın Başkanıma teşekkür ediyorum. Şehrimize ve Talasımıza hayırlı uğurluğu olsun” dedi.

BAKANLIĞIN KATKISI BÜYÜK

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yapımı devam eden binanın tamamının bir kültür merkezi olduğuna dikkat çekerek, binada iki katın kütüphane olarak ayrıldığına dikkat çekti.

Kütüphanenin yapımına Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın büyük katkı sağladığının altını çizen Başkan Yalçın, “Kütüphanemizin hem tefrişatı hem de kitapların temini hususunda başta il kültür ve turizm müdürümüz olmak üzere, Kütüphaneler Genel Müdürümüz Hamdi Turşucu Bey ve Kültür Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan çok yakın ilgi gösterdiler ve büyük katkı sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kütüphanenin 7 gün 24 saat aralıksız hizmet vereceğini söyleyen Başkan Yalçın, başta öğrenciler olmak üzere Talas'a hayırlı uğurlu olmasını diledi.