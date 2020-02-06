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73. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası Ödül Töreni Gerçekleştirildi

73.

Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Verem Savaş Derneği ortaklığında düzenlenen, şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle teslim edildi.


Kayseri Devlet Hastanesi GETAT Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Başkan Yardımcıları Hacı Bedir, Uzm. Dr. Reşat Kaya, Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Coşkun Feyzioğlu, Verem Savaş Derneği Başkanı İsmet Ekinci, sağlık ve milli eğitim idarecileri ile dereceye giren öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. Programın açılış konuşmasında, Türkiye'nin sağlık alanında çağ atladığına vurgu yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç; "Tüberküloz hastalığının her türlü kontrolü, tedavisi ve ilacı devletimiz tarafından ücretsiz sağlanmaktadır. Şu an Türkiye için tüberküloz korkulan bir hastalık değildir. Biz yine de bu bulaşıcı hastalığın teşhisinde geç kalınmaması ve unutulmaması için mücadelemize devam ediyoruz. Yaptığımız bu yarışma vesilesi ile genç nesillerden aramıza yeni hekimler katılabilir mi gözü ile bakıyoruz. İnşallah bu yarışmalara katılan gençlerimiz ilerde bizim yerlerimizi alırlar. Onları da sağlık teşkilatının birer mensubu olarak görürüz. Yarışmaya destek veren kurumlara, katılan genç arkadaşlarımıza, buraya kadar gelerek bizi yalnız bırakmayan tüm velilerimize, öğretmenlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Tören; şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrencilere, protokol üyelerinin ödüllerini teslim etmesi ile son buldu.

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