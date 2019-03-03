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74 yaşındaki Zilfi nine muhtar adayı oldu

Kayseri’de yaşayan 74 yaşındaki Zilfi Gökşen, Sindelhöyük Camikebir Mahallesi sakinlerine hizmet edebilmek için muhtar adayı oldu.

Kayseri'de yaşayan 74 yaşındaki Zilfi Gökşen, Sindelhöyük Camikebir Mahallesi sakinlerine hizmet edebilmek için muhtar adayı oldu.


Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Camikebir Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Zilfi Gökşen, yaşadığı mahalleye hizmet edebilmek için 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar adayı oldu. 36 yıl çalışmak isteyenleri tarlalara götürdüğünü, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde sazlık kestiğini ve çalışmaktan kaçınmadığını ifade eden Zilfi Gökşen, "Kimse ile bir dargınlığım kırgınlığım yok. Mahalleme daha iyi hizmet etmek için adaylığımı koydum" dedi.


Eşi vefat ettikten sonra çalışarak bir kızına bakan ve 3 torun sahibi olan Zilfi Gökşen, 31 Mart yerel seçimlerinde kendi mahallesinde 10 adayla birlikte yarışacak.

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