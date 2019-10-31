748 proje ORAN'dan destek aldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) yönetim kurulu toplantısında konuşan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Salih Ayhan, “3 ilimizde yürütülen projeler ile illerimizin sosyo ekonomik yapısına yönelik çalışmalar devam ediyor” dedi.

Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan, 2009 yılında kurulan ORAN, kurulduğu günden beri 748 projeye mali destek verdi. ORAN Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Salih Ayhan, “3 ilimizin de gerek endüstriyel, gerek sanayi, gerek sosyal ve kültürel kalkınmasına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları olağan hızıyla devam ettiriyoruz. Bu ayki gündemimizde özellikle ‘Geleceğim mesleğim' teması altında mesleki eğitime yönelik yapılan çalışmalar. Eylül ayında başladı, bu ayda yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Bununla beraber ajansımız özellikle her 3 ilimizde yürüttüğü projeler ile illerimizin sosyo ekonomik yapısına yönelik çalışmaları da devam ettirmektedir” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de katıldı.