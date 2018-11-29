7,5 milyon yıllık fosillerin çıkarılması için kazı heyetiyle görüşüldü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Taşhan'da 7,5 milyon yıllık canlı fosillerinin çıkarılması için çalışan kazı heyetiyle görüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in destek ve ilgisiyle Taşhan Bölgesi'nde kazı yapan ve 7,5 milyon yıllık fosilleri gün yüzüne çıkaran kazı heyeti Başkan Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette bölgedeki çalışmaların son durumuna ilişkin açıklamalar yapıldı. Başkan Mustafa Çelik, Taşhan bölgesindeki zenginliğin dünya tarihine kazandırılmasının ülkemiz açısından da önemli olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekle Taşhan Bölgesinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlivan ile birlikte kazı yapan Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, kazı ekibi ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik, kazı ekibinin zor ve zahmetli bir çalışma yaptığını belirterek bu çalışmaların Kayseri'nin değerine değer katacağını kaydetti. Taşhan bölgesinde büyük bir mirasın bulunduğunu ve henüz çok az bölümünün gün yüzüne çıkarıldığını dile getiren Başkan Çelik, “Yapılan çalışmalarla çıkarılan fosiller şu an sadece fragman. Orası çok zengin bir bölge. Kayseri Bilim Merkezi yanında Doğa Tarihi Müzesi yapalım ve buluntuları sergileyelim istiyoruz. İnşallah başlayan bu işi Memduh Başkanım da devam ettirecektir. Burası Kayseri ve Türkiye'nin zenginliği. Bu mirasın tüm dünya tarihine kazandırılması ülkemiz için de önemli” dedi.

"Eşine az rastlanır bir bölge"

Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu da eşine az rastlanır bir bölgede çalıştıklarını vurgulayarak, “Ben bu meslekte çalışan biri olarak buranın es geçilmemesini istiyorum. Çok değerli buluntular çıkarıyoruz. Eşine az rastlanır bir bölge burası” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, tüm kazı ekibine tek tek teşekkür etti ve özel ilgi alanında olan bu konuyla ilgili çalışmaları gelecekte de takip edeceğini kaydetti. Prof. Dr. Okşan Başoğlu da Başkan Çelik'e sağladığı destek ve imkanlar için teşekkür etti.