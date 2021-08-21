7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi'nin temeli atıldı

5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açık hava müzesi konumundaki Kayseri'de yürütülen kazı çalışmaları ile ilgili çok önemli bilgiler paylaşırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de bu projenin turizm açısından müthiş bir çalışma ve getiri sağlayacağını söyledi.

Eski Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşen temel atma törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, rektörler, il müdürleri, Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Kayseri'nin paleontoloji ve doğa tarihi açısından çok önemli bir merkez olduğunu, burada Türkiye'de bir ilk olan, dünyada eşi benzeri olmayan buluntuları sergileyeceklerini ifade etti. Başkan Büyükkılıç'ın müze kurulmasında öncü olduğunu ifade eden Başoğlu, başta Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha sonra kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kültür denilince adeta açık hava müzesi olan Kayseri'nin akla geldiğini belirterek, “Hizmetlerimizle, açılışlarımızla, temel atmalarımızla Kayseri'mizi günün koşullarına uygun, daha da yaşanabilir, beklentilere cevap veren anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Büyükkılıç, şu anda bulundukları müzenin Arkeoloji Müzesi diye nitelendirilen ve yaklaşık 60 yıllık geçmişi olan müze olduğunu söyleyerek, “Cumhuriyet döneminin önemli eseri olarak nitelendirilir. Bunu korumayı amaçladığımız, hem bu müzeyi bir fonksiyon yükleyerek Paleontoloji Müzesi'ne, hem de yanı başına Millet Kıraathanesi'ni ekleyerek buranın canlandırılmasına, şehrin göbeğinde, merkezinde böyle güzel çalışmayı yapan ekibimize teşekkür ediyorum” dedi. Kayseri'nin bir açık hava müzesi olduğunu anlatan Başkan Büyükkılıç, yaptığı konuşmada Kayseri'yi adeta göz önünde canlandırarak şunları söyledi;

“Tüm ilçelerimizde tarihi doku ile bezenmiş bir görüntü söz konusu. Cumhuriyet Meydanı'na durup baktığımızda kalemiz var. Özhaseki bakanımıza hayata geçirdiği için teşekkür ediyoruz, her gün akşam doluyor, taşıyor, biz de etkinliklerimizle fonksiyonel hale getirip, şehrimize değer kattık. Aynı zamanda Arkeoloji Müze'miz de doluyor, taşıyor, herkes tarafından takip ediliyor. Meydan'da İstanbul'daki kapalı çarşıdan sonra Türkiye'mizdeki ikinci büyük kapalı çarşı olarak nitelendirilebilir. Biz bu açıdan önemsiyoruz. Yanı başında Cami Kebir ve Külliyesi, Pamukhan, Gönhan gibi hanlarımızı da esas alarak orada tarihi bir dokunun olduğunu, hamamlarımızın, medreselerimizin olduğunu paylaşıyoruz. Meydanımızda Hunat Hatun Külliyesi'ni hatırlıyoruz, dolaştığımızda Kurşunlu Camimizi, Cumhuriyet dönemi eseri Bürüngüz Camimizi, Roma Mezarı, yanı başında Sahabiye Medresesi, hemen yanı başında Selçuklu döneminin en önemli eseri tıp fakültelerinin 750-800 yıl önceki başlangıcını oluşturan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ya da Şifahanesi'ni hatırlıyoruz, Zeynel Abidin Türbesi'ni ya da benzerleri, bunları neden sayıyorum? Laf olsun diye Kayseri'yi bir açık hava müzesi olarak nitelendirmiyoruz. Kayseri'miz görmeye, gezilmeye ve araştırılmaya bir değer olarak çok şükür gün yüzüne çıkmış durumda. Bu yönde de nasıl daha katkı sağlarız diye ilçelerimizde dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

"İncesu Örenşehir'de yeni mozaikler keşfettik"

Kayseri'nin dört bir bölgesinde kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Büyükkılıç, “Keykubadiye kazıları, Kızıltepe köşkümüzün kazı çalışmaları devam ediyor. Sayın bakanım, İncesu Örenşehir diye bilinen bölgede yeni mozaikler keşfettik, açığa çıkarıyoruz, meclisimizden karar aldık. Gaziantep'te Zeugma mozaik eserini ortaya çıkaran kişinin de burada danışman olarak hizmete başladığını paylaşmak istiyorum. Çünkü çok heyecanlanıyor, burayı çok önemsiyor, ülkemizin değerine değerler katacağını hatırlatmak istiyorum. Yıllardır devam eden Kültepe Kaniş Karum kazısı ve desteklerimiz devam ediyor, onunla ilgili tablet müzesi ile bir kazanım sağlayacağımızı paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, fosiller ile ilgili kazıların sürdüğünü vurgulayarak sadece Kızılırmak havzasında olmadığını, Ağırnas ve Bağpınar bölgesinde de bu kazıların yapıldığını, oradan da bu eserlerin çıktığını paylaştı. Millet Bahçesi projesinin de devam ettiğini, 1 milyon 260 bin metrekareli millet bahçesi içerisine Mimar Sinan Müzesi'ni, Kent Müzesi'ni, Mutfak Sanatları Merkezi ve Müzesi ile birlikte yeme içme mekanı ekleyeceklerini anlatan Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaretin, endüstrinin merkezi olma yanında, tarihi dokusu ile birlikte sağlık turizminin merkezi, gastronomini merkezi anlayışı içerisinde olmaya devam ettiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, bu proje ile Cumhuriyet döneminin 60 yıllık eserini koruyup, bu müzeye fonksiyon yüklemek ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Kıraathanesi projesinin en önemlisini hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de turizm açısından müthiş bir çalışma ve getiri sağlamasını temenni ederek, “Bir şehirde kültür, sanat, estetik düşünülmeye başlanılmışsa, bu kaygılar ile hareket ediliyorsa, müzeler yapılmaya başlanmışsa o şehrin gelişmiş ve kalkınmış şehir olduğunu söyleyebiliriz” dedi. 20 yıldır Türkiye'de sesiz bir devrim yaşandığını söyleyen Özhaseki, “Çok iş yaptık, yapmalıyız, bundan sonra daha fazlasını yapmalıyız. Aynen böyle devam edeceğiz. Biz eser siyasetini önemsiyoruz, eser ortaya bırakacağız. Değerli başkanıma, hocalarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise Paleontoloji Müzesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği Millet Kıraathanesi ile birlikte yapılmasını çok önemsediklerini ifade etti. Vali Günaydın, Kayseri'nin sadece 6 değil, 60 müze yapılabilecek kadar zengin bir şehir olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından protokol tarafından dualar eşliğinde yaklaşık maliyeti 17 milyon TL olacak projenin, butona basılarak ilk temeli atıldı.