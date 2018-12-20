78. KPK toplantısı yapıldı

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in eş başkanlığını yaptığı Karma Parlamento Komisyonu'nun (KPK) 78. toplantısı TBMM tören salonunda gerçekleşti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in Eş Başkanlığını yaptığı Karma Parlamento Komisyonunun (KPK), 78. KPK toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tılly, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Yardımcısı Maciej Popowski, AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AKPM Türk Grubu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, APA Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran, Türkiye ve Avrupa Parlamentosu KPK üyeleri milletvekilleri, Türkiye'nin Slovakya, İrlanda, İspanya, Romanya, Almanya Büyükelçi ve yardımcıları ve davetlilerin katılımlarıyla TBMM tören salonunda gerçekleşti.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) 78. toplantısı, KPK Eş Başkanlar AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Manolis Kefalogiannis'in açılış konuşmaları başladı.

3 oturumda gerçekleşecek 78. KPK toplantısı Türkiye-AB İlişkileri: Katılım Müzakerelerinde Mevcut Durum, Türkiye-AB Ekonomik İşbirliği, Güvenlik Sınamaları konularında gerçekleşiyor.