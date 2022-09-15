786 yıllık handa şed kuşanma töreni

Bünyan ilçesinde bulunan ve Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat zamanında yaptırılan 786 yıllık Sultanhanı'nda gerçekleştirilen törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda öğrenciler tarafından şiir okundu.

“Ahi Evran bir yandan sosyal, siyasi, ekonomik meselelerin merkezindedir”

Daha sonra bir konuşma yapan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Daha çok göçebe olan Türk kavimlerine mesleği öğretir. Onlara bu mesleği öğrettikten sonrada ahlaki umdelerini aşılar. ‘Eline, diline ve beline sahip ol' der. Siyasi olaylarında içerisindedir. Alaeddin Keykubat ile adeta sırdaş, kanka gibidir. Fakat ölümünden sonra yerine gelen Vezir Saadettin Köpek ile ve yeni sultan olan Hunat Hatun'un oğluyla da ne yazık ki araları iyi değildir. Onlar Ahi Evran'a zulüm etmeye de başlarlar. Ahi Evran'ın bir müddet Kayseri'yi terk ettiği de söylenir. Yani bir taraftan dini öğretileri verirken, dünyadan da asla el ayak çekmez. Bu bizim için önemli bir kıstastır” diye konuştu.

“Ahilik kutlamaları Kayseri'ye çok yakışıyor”

Kayseri Valisi Gökmen Çıçek de, “Ahilik kutlamaları Kırşehir'de, Türkiye'nin her yerinde 81 ilde kutlanıyor. Kırşehir'e çok yakışıyor. Ancak Kayseri'ye de çok yakışıyor. Çünkü Kayseri'de Ahi Evran Zaviyesini gördükten sonra Ahi Evran'ın burada her sokakta sözünün olduğunu gördükten sonra çok daha iyi anladım. Kayseri nevide Ahi Evran'ın memleketi. Dolayısıyla burası Ahilik kutlamalarına çok yakışıyor” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Böyle güzel bir organizasyonu burada yaptıkları için hem başkanımız teşekkür ediyorum hem de haftayı kutluyorum. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ahiler toplumda önemli işlevler görmüştür” diyen KESOB Başkanı Şeyhi Odakır da, “Şehre gelen yabancılarla yakından ilgilenmiş, halkın dertleriyle dertlenmiş, yöneticilerle halk arasındaki köprü vazifesi olmuş erdemli şahsiyetlerdir. Yüzyıllardır bu topraklarda etkisini, sürdüren Ahilik geleneği bir davaya el ele gönül gönüle vererek, hep birlikte sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Ahi seçilen saatçi Selahattin Koca ile nakliyeci Mustafa Akşar'a kaftanları giydirilerek, plaket verildi.