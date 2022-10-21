8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 8 ayrı suçtan yakalama emri ile aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan özellikle 'Hırsızlık' suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik Anbar Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında; 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'Herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık', 'Mala zarar verme', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçlarından 8 ayrı yakalama emri bulunan G. G. (33) yakalandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.