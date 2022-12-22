8 Dosyadan Aranan Şahıs Yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT, aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Akin Mahallesi'nde 5 farklı hırsızlık suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan İ.K. yakalandı. İ.K.'nin 8 ayrı dosyadan faili firar olarak arandığı ve 5 ayrı dosyadan da toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İşlemleri tamamlanan İ.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.