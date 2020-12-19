İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

8. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 8.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 8. kattan düşen genç kız ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki Hayriye Sena B, 8. katta bulunan ikametinin penceresinden aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hayriye Sena B'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ise Hayriye Sena B'nin ev ve çevresinde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.