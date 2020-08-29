İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi tarafından düzenlenen 8.

Kayseri Altın Çınar Film Festivali “29-31 Ekim 2020” tarihleri arasında korona virüs tedbirleri kapsamında yeni normale uygun şekilde gerçekleştirilecek.


Festival kapsamında ulusal kısa film ve ulusal belgesel film yarışmaları düzenlenecek. İlgili yarışmalar için son başvuru tarihi ise 25 Eylül 2020 olarak belirlendi. 8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde her iki kategoriye 5.000 TL birincilik ödülü verilirken, başvurular 25 Eylül 2020 tarihine kadar www.kayserifilmfestivali.org adresi üzerinden yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.