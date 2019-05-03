8. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci İşleri Mevzuat Uygulama ve Birliktelik Toplantısı ERÜ Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci İşleri Mevzuat Uygulama ve Birliktelik Toplantısı, Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ommer Otel'de düzenlenen toplantının açılışına Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Sıdkı İlkay, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Koordinatörü Prof. Dr. Tuncay Karaaslan, YÖK Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hasan Lale ile çok sayıda üniversiteden öğrenci işleri daire başkanı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan toplantının açılış konuşmalarında Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mustafa Topaktaş, öğrenci işleri daire başkanlıklarının çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, üniversitelerin en önemli işlevinin öğrencilere eğitim-öğretim hizmeti vermek olduğunu belirtti.

Rektör Çalış, “Üniversiteler çalışıp iş üretirken, iç birimlerinin, daire başkanlıklarının da koordinasyon içerisinde olmaları, hem kurumsallık, hem hizmet kalitesi bakımından önem arz etmektedir. İçerisinde bulunduğumuz dijital çağda yapılan tüm işlemlerin büyük oranda elektronik ortamda olduğunu dikkate alırsak, üniversite birimlerinin de, özellikle öğrenciye yönelik verilen hizmetlerde daha aktif olmaları beklenmektedir. Bu yılki toplantının ana teması ‘Dijital Dönüşüm' konusudur. Erciyes Üniversitesi Dijital Dönüşümde öncü projeler gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Türkiye'de ilk defa e-imza ile diploma ve diploma eklerinin verilmesi, Elektronik İntibak (Ders Saydırma), Staj - SGK Bildirge Robotu çalışmalarını başarı ile gerçekleştirmiş ve devam ettirmektedir. Bütün bu çalışmalardan sonra Erciyes Üniversitesi, tüm işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirebilmek adına Kâğıtsız Üniversite Yönetim Sistemini (KÜYS) hayata geçirmek için ilk adımını atarak, bu alandaki projesini de başlatmıştır. Bu toplantının tüm üniversiteler adına verimli gerçekleşmesi dileklerimle toplantının verimli geçmesini diler, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.

Açılış konuşmaların ardından YÖK Bilgi İşlem Daire Başkanı Hasan Lale, sunum yaptı.

Yükseköğretim Kurumlarında öğrenci işleri mevzuat ve uygulamaları ile dijital dönüşüm konularının ele alınacağı toplantı, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.